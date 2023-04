Rutte over asielinstroom: geen garantie dat niemand in het gras moet slapen

De grote toename van het aantal asielzoekers leidt tot "intensieve gesprekken" in het kabinet. "Met deze aantallen kan ik niet garanderen dat er deze zomer niemand meer in het gras hoeft te slapen." Dat signaal gaf premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Uit cijfers die de NOS deze week publiceerde blijkt dat dit jaar, volgens het maximale scenario, zo'n 76.000 personen asiel komen aanvragen. Dat aantal kan de komende jaren zo hoog blijven. Een wat lagere schatting komt uit rond de 67.000 personen. Nog steeds veel meer dan de laatste prognose van het kabinet van 50.650 asielzoekers, exclusief Oekraïners.

Het leidt tot grote maatschappelijke vraagstukken over opvang, onderwijs, huisvesting. Die moeten we zien te beantwoorden en dat is niet eenvoudig. Mark Rutte, minister-president (VVD)

Het kabinet komt met maatregelen en dat zal eerder binnen weken dan maanden zijn, verwacht Rutte. "Het leidt tot grote maatschappelijke vraagstukken over opvang, onderwijs, huisvesting. Die moeten we zien te beantwoorden en dat is niet eenvoudig." Hij denkt wel dat de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU eruit komen, ondanks de grote politieke tegenstellingen. "We komen niet met een groot, stoer pakket. Het zal een combinatie zijn van dingen die we al doen, het finetunen van maatregelen en dingen die we al in gang hadden gezet." Weinig nieuwe opties Dat het kabinet niet met zo'n 'groot, stoer pakket' aan nieuwe maatregelen komt heeft voor een groot deel te maken met de vergaande verschillen van mening binnen de coalitie. Grofweg staan VVD en CDA tegenover D66 en CU en zijn er weinig nieuwe opties die op steun van alle partijen kunnen rekenen. Zo wil het CDA bijvoorbeeld een twee-status-stelsel waarbij asielzoekers die mogen blijven ook een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen krijgen. De tijdelijke is voor één tot drie jaar, en er mag geen beroep worden gedaan op gezinshereniging. De VVD wil dit plan wel steunen.

Ik kan het niet serieus nemen, dat proefballonnetje. Don Ceder, Kamerlid CU

Maar de ChristenUnie vindt het niets, zegt Kamerlid Don Ceder: "Ik kan het niet serieus nemen, dat proefballonnetje. Het leidt tot een eindeloze stroom aan bezwaarprocedures en de IND heeft het al zo druk." Ruben Brekelmans van de VVD wil meer ongewenstverklaringen. Nu kunnen alleen uitgeprocedeerde asielzoekers die een gevaar zijn voor Nederland ongewenst verklaard worden. Dat moet gaan gelden voor alle uitgeprocedeerden die hun uitzetting tegenwerken. Zo staat het ook in het regeerakkoord, maar deze maatregel is nog steeds niet uitgevoerd. Hij houdt de andere partijen aan de afspraken. "We hebben in het regeerakkoord afgesproken dat er grip moet komen op migratie. Die is er nu duidelijk niet." Waar D66 en de CU de oplossing zien in het verbeteren van Europese afspraken over een eerlijke verdeling van alle asielzoekers, richten VVD en CDA zich meer op het internationaal stoppen van de asielinstroom. Bijvoorbeeld door migratiedeals met Noord-Afrikaanse landen als Tunesië en het strenger bewaken van de buitengrenzen.

Tunesië lijkt weinig te doen aan de enorme uitstroom richting Italië. Dat is echt een probleem. Mark Rutte, minister-president (VVD)