Advies: professionalisering en meer toezicht nodig bij meldpunt Mores

Meldpunt Mores heeft een nieuwe organisatiestructuur en meer professionalisering nodig. Dat schrijft regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer. Staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media had haar advies gevraagd over de toekomst van het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele en creatieve sector.

De afgelopen maanden was Mores veel in het nieuws. Na de aankondiging in november vorig jaar dat de NPO een onderzoek ging doen naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep, nam het aantal meldingen toe. Dat gebeurde eerder ook bij onthullingen van BNNVARA-programma BOOS over The Voice of Holland en nadat de Volkskrant schreef over een angstcultuur bij De Wereld Draait Door.

Begin dit jaar raakte Mores-voorzitter Janke Dekker in opspraak na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. In het artikel kwamen Dekker en haar man, sportpresentator Tom Egbers, voor. De Volkskrant schreef in het artikel dat "meerdere mensen bij NOS Sport" geen misstanden hebben gemeld bij het meldpunt, omdat ze geen vertrouwen hadden in een onafhankelijke behandeling van hun klachten.

Dekker trad daarna af als voorzitter van het meldpunt. Het volledige bestuur besloot vervolgens ook op te stappen, omdat Mores zelf "onderwerp van gesprek is geworden en daardoor ook het imago van het meldpunt wordt aangetast".