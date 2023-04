Qatargate: voormalig kopstuk Europarlement Eva Kaili verruilt cel voor huisarrest

In Brussel is de afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili, uit de gevangenis vrijgelaten. Na vier maanden in de cel te hebben doorgebracht mag ze de rest van haar voorarrest thuis uitzitten met een elektronische enkelband.

De Griekse Kaili wordt samen met drie andere Europese politici verdacht van corruptie, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

De zaak waar het om draait is omgedoopt tot 'Qatargate'. Qatar wordt samen met Marokko verdacht van het omkopen van politici in Brussel om de besluitvorming in de Europese Unie zodanig te beïnvloeden dat de twee landen er profijt van hebben. De landen ontkennen allebei iets met de zaak te maken te hebben.

1,5 miljoen euro cash

Bij huiszoekingen bij de verdachten werd in december vorig jaar een bedrag van 1,5 miljoen euro in cash aangetroffen. De vier verdachten moesten de cel in, van hen zat Kaili het langst vast.

Een van de verdachten heeft schuld bekend en werkt nu samen met justitie. De andere drie spreken de aanklacht tegen.