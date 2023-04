Geen Britse bommenwerper bij dodenherdenking Dronten vanwege kroning Charles

Tijdens de dodenherdenking in Dronten vliegt dit jaar geen Lancaster-bommenwerper over. Het Britse toestel vliegt elk jaar om iets over 20.00 uur over de stad, maar wordt dit jaar ingezet bij de kroning van koning Charles. De kroning is op 6 mei.

Wel vliegt een Amerikaanse jachtbommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog over, gevolgd door een formatie van de Nederlandse privévliegers Edambusters.

Bij de dodenherdenking ontbreekt dit jaar ook voor het eerst een zogenoemde airgunner. Ron Powers was vorig jaar nog als laatste luchtschutter aanwezig bij de herdenking, maar de Brit overleed vorig jaar juni op 97-jarige leeftijd. Hij was sinds 1978 een vaste gast bij de herdenking in Dronten, schrijft Omroep Flevoland.

De organisatie heeft nu een aantal actieve dienstleden van de Elfde Luchtmobiele Brigade uitgenodigd om de herdenking bij te wonen.