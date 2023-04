Cel voor nepverpleegkundige die bij begin pandemie in ziekenhuis werkte

De 27-jarige Leroy S. uit Rosmalen is veroordeeld tot een celstraf van bijna 15 maanden omdat hij aan het begin van de eerste coronagolf zonder diploma als verpleegkundige in een ziekenhuis werkte. De man heeft zijn straf in voorarrest al uitgezeten.

De man bood zijn diensten in maart 2020 aan bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Volgens Omroep Brabant vertelde hij daar dat hij een hbo-diploma verpleegkunde had, dat hij later nog zou inleveren.

Hij viel hij door de mand doordat collega's zagen dat hij niet vakbekwaam was en werd na twee weken ontslagen. Het ziekenhuis wijt de fout aan het uitbreken van de coronacrisis en de drukte die daarbij hoorde.

Uit onderzoek bleek dat patiënten geen nadelige gevolgen hebben ondervonden van de handelingen van de nepverpleegkundige, maar de rechtbank vindt toch dat hij straf verdient. "U heeft totaal geen oog gehad voor de risico's. Er lijkt sprake te zijn van grove zelfoverschatting", aldus de rechter.

Garagebox vol medische spullen

S. bleek alleen een EHBO-diploma te hebben. Hij had wel enkele maanden een zorgopleiding gevolgd, maar maakte die nooit af. "Ik wilde goede sier maken. In mijn familie komt het niet vaak voor dat iemand een diploma haalt. Ik heb geen idee waarom ik heb gelogen", zei Leroy S. eerder in de rechtbank.

Bij doorzoekingen in een opslagbox van S. werden allerlei medische materialen gevonden. Het ging onder meer om uniformen, naalden, medicijnen en een hartmonitor. Waarom hij die spullen had, is nooit duidelijk geworden.