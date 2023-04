Klopjacht op jonge verdachte na schietpartij in Hendrik-Ido-Ambacht

Bij een schietpartij in Hendrik-Ido-Ambacht is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De man is neergeschoten bij een kruispunt aan de rand van de Zuid-Hollandse plaats. De dader of daders zijn daarna weggevlucht.

De politie heeft van een van de verdachten een signalement verspreid. Het gaat om een jongen van 17 of 18 jaar en zo'n 1,70 meter lang.

Een politiewoordvoerder zegt dat er nu in de omgeving met veel agenten naar hem en eventuele medeverdachten wordt gezocht.