Bij een schietpartij in Hendrik-Ido-Ambacht is een man van 19 gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht waar hij aanspreekbaar was. De man is neergeschoten bij een kruispunt aan de rand van de Zuid-Hollandse plaats. De dader of daders zijn daarna weggevlucht.

De politie verspreidde het signalement van een verdachte. Aan het einde van de middag werd een jongen van 16 aangehouden.

Wat de aanleiding is voor de schietpartij is niet duidelijk.