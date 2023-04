Vodafone: storing lijkt opgelost, bellen met 112 weer mogelijk

De landelijke storing bij Vodafone lijkt opgelost. Klanten kunnen volgens de telecomprovider weer mobiel bellen en gebeld worden. Ook 112 is weer te bereiken.

Vodafone meldde de storing vanochtend, de oorzaak is nog altijd onduidelijk. Om 10.30 uur was volgens het bedrijf 70 procent van het netwerk weer hersteld en is dat percentage gedurende de rest van de dag opgelopen.

Ook ziekenhuizen waren slecht of niet telefonisch bereikbaar. Die zetten tijdelijke noodnummers in waarop zij wel te bellen waren.