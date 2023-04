Tekort aan vliegtuigen bij Transavia, duizenden passagiers getroffen

Door een tekort aan vliegtuigen bij Transavia wordt 5 procent van de vluchten in april en mei gewijzigd of geannuleerd. Het bedrijf wil geen aantallen noemen, maar volgens de Volkskrant worden hierdoor 50.000 passagiers getroffen. De luchtvaartmaatschappij kan zeker tot en met mei niet over zes vliegtuigen uit zijn vloot beschikken.

Vier toestellen moeten aan de grond blijven omdat er problemen zijn met het papierwerk. Er is geen veiligheidscertificering voor de vliegtuigen, die Transavia leaset van de Roemeense luchtvaartmaatschappij Blue Air. Bij twee vliegtuigen is sprake van groot onderhoud en wachten de monteurs op onderdelen van vliegtuigbouwer Boeing.

Recht op compensatie

Volgens Transavia kunnen de vluchten in de meeste gevallen (85%) omgeboekt worden, in de overige gevallen zijn ze dus geannuleerd. Naar schatting gaat het om respectievelijk 42.500 en 7500 gedupeerde passagiers. Zij zijn op 4 april geïnformeerd.

Een woordvoerder laat weten dat iedereen van wie de vlucht gewijzigd of geannuleerd is op volledige restitutie kan rekenen als daar behoefte aan is. Op basis van Europese regels hebben reizigers van wie de vlucht binnen twee weken voor vertrek wordt gewijzigd of geannuleerd ook recht op extra compensatie. Zij moeten dit zelf aanvragen. Reizigers die buiten deze termijn vallen, hebben hier geen recht op.

Het is nog niet duidelijk wanneer de vloot van Transavia weer compleet is. "We hopen dat zo snel mogelijk het geval is, maar we kunnen geen garanties geven", stelt het bedrijf.