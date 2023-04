Sprong, Staal, Staal & Staal: in NHL spreken ijshockeyers Nederlands woordje mee

Nog twee wedstrijden moeten er gespeeld worden en dan zit het reguliere seizoen in de Amerikaanse NHL, de sterkste ijshockeycompetitie ter wereld, erop. Een seizoen dat nu al historisch is. Zo besloot Boston Bruins - dankzij de 61ste treffer van topscorer David Pastrnak -het seizoen vannacht met een zwaarbevochten 5-4 zege op Montreal Canadiens. Dat was voor de Bruins de 65ste overwinning van het seizoen, een aantal dat nog nooit werd behaald in de NHL. Met de zege scherpten de Bruins ook het recordaantal punten aan naar 135. Tot deze week was dat record in handen van de Canadiens, die in 1977/78 tot 133 punten kwamen.

De Tsjechische sterspeler David Pastrnak maakte de beslissende goal, zijn 61ste van het reguliere seizoen.

De play-offs in de NHL zijn een zaak van de lange adem. Maandag begint het feest, pas aan het begin van de zomer (halverwege juni) weten we wie de opvolger is van Colorado Avalanche als winnaar van de Stanley Cup. Nederlandse link Dankzij Daniel Sprong (Seattle Kraken) hebben de Nederlandse liefhebbers een extra reden om de play-offs te volgen. En hij is niet eens de enige die een woordje Nederlands spreekt. In de play-offs komen we zelfs drie broers tegen die afstammen van een Drentse verzetsheld: Eric, Marc en Jordan Staal.

Eric, de oudste van de drie, leerden we kennen als de captain van het Canadese ijshockeyteam bij de Olympische Spelen in Peking. 'Still going strong' op zijn 39ste speelt hij tegenwoordig samen met zijn twee jaar jongere broer Marc bij Florida Panthers. Tegenwoordig strijden de broers voor hetzelfde doel, maar dat is weleens anders geweest. In 2011 speelden Eric (Carolina Hurricanes) en Marc (New York Rangers) nog tegen elkaar en de kookte de broederstrijd over. De bodycheck die Marc ontving van zijn oudere broer was stevig, erg stevig. Maar dat Marc maanden later nog gediagnosticeerd werd met een hersenschudding had hij toen niet kunnen vermoeden. Broers weigeren regenboogshirt Dit seizoen werden de broers spil in een maatschappelijk debat dat doet denken aan die rond de OneLove-aanvoerdersband in Nederland. De broers weigerden drie weken geleden op Pride Night om speciaal ontworpen regenboogshirts te dragen.

Terwijl de andere spelers het ijs op gleden voor de warming-up, bleven de broers binnen. "We oordelen niet over hoe mensen hun leven willen leiden", lieten de broers weten in een verklaring. "Wij geloven dat iedereen welkom moet zijn in alle aspecten van het ijshockey. Tegelijk vinden wij dat het dragen van een Pride-shirt ingaat tegen onze christelijke overtuigingen." Zelf kon hij het zich niet meer herinneren, maar nog tijdens de wedstrijd doken foto's op van Eric Staal in Pride-outfit bij Montreal Canadiens. In 2021, nog geen twee jaar geleden.

Beide Staal-broers kwamen op Pride Night wel in actie en verloren met 5-2 van Toronto Maple Leafs. In het doel bij Toronto stond een andere Canadees met Nederlandse wortels. Rood-wit-blauw en Schots andreaskruis De Canadees Matt Murray - gezegend met een fraaie snor - is de zoon van een Schotse vader en een Nederlandse moeder en speelde in zijn tijd bij Pittsburgh Penguins zelfs met een helm met beide vlaggen. Samen met teamgenoot Jake Muzzin (Italiaanse vader, Nederlandse moeder) maakt hij de 'Nederlandse inbreng' in de play-offs compleet. Hoewel, Muzzin gaan we dit seizoen niet meer in actie zien en ook Murray staat al weken buitenspel met verschillende blessures. De nood bij Maple Leafs is zelfs zo hoog dat de vermaarde club de laatste vier wedstrijden 'amateur' Samuel Richard een contract gaf om als reservegoalie te dienen.

Matt Murray in zijn tijd als goalie van Pittsburgh Penguins met Nederlandse en Schotse vlag op zijn helm. - Facebook | Pittsburgh Penguins