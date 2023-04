Raket JUICE alsnog naar Jupiter op zoek naar leven

Met enige vertraging is de JUICE-ruimtesonde van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA alsnog vertrokken. Om 14.16 uur Nederlandse tijd is de raket gelanceerd. Eigenlijk zou de sonde gisteren al aan zijn ruimtereis zijn begonnen, maar vanwege slecht weer op de basis in Frans-Guyana werd de lancering tien minuten voor vertrek afgeblazen.

De Jupiter Icy Moons Explorer, kortweg JUICE, is onderweg naar de Jupiter. Rond de planeet draaien ongeveer honderd manen. Het belangrijkste doel van de ruimtemissie is om te onderzoeken of er leven zou kunnen ontstaan op die manen. De resultaten daarvoor zullen wel nog even op zich laten wachten: JUICE zal waarschijnlijk pas in de zomer van 2031 bij Jupiter aankomen.

Aan de bouw van de raket hebben ook Nederlanders meegewerkt: JUICE is uitgerust met 85 vierkante meter aan dubbelgevouwen zonnepanelen die zijn gemaakt zijn door het ruimtevaarttechnologisch bedrijf Airbus in Leiden.