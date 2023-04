Spaanse ziet voor het eerst daglicht na 500 dagen vrijwillige isolatie in grot

Flamini filmde haar avontuur. Bekijk hier hoe ze woonde in de grot en er na al die tijd weer uit klom:

Een 50-jarige Spaanse vrouw heeft 500 dagen in een 70 meter diepe grot onder de grond geleefd. Ze had geen contact met de buitenwereld. Hiermee vestigt de ervaren atlete Beatriz Flamini een nieuw wereldrecord. Flamini kwam zelf met het idee. - NOS

Flamini houdt van extreme sporten, is bergbeklimmer en speleologe. Als speleologe houdt ze zich bezig met de studie van grotten.

Om vandaag uit de grot te komen, kreeg ze ondersteuning. Dat was nodig omdat ze "haar balans is verloren". Ze verlangde het meest naar een douche omdat ze zich anderhalf jaar lang niet heeft kunnen douchen.

In de grot hield ze zich bezig met breien, sporten, schilderen, tekenen en ze heeft zestig boeken uitgelezen. Via een grote tas aan kabels werden levensmiddelen naar beneden getakeld.

Geen mobiele telefoon of horloge

Flamini had geen mobiele telefoon of horloge bij zich. Wel had ze een laptop tot haar beschikking, maar daarmee kon ze alleen informatie naar de buitenwereld sturen en niet ontvangen. Met twee kleine camera's heeft ze haar avontuur gefilmd.

Tijdens haar isolatie in de grot werd het project genaamd 'Timecave' nauwlettend in de gaten gehouden door wetenschappers van de universiteiten van Granada en Almería. Ze willen de effecten van volledige isolatie onderzoeken en kijken of dit heeft geleid tot neuropsychologische en mentale veranderingen.

Flamini heeft met haar grotopsluiting een wereldrecord in handen. Ze heeft de langste tijd ooit in een grot geleefd.