Schiphol en Rotterdamse haven willen via de rechter meer 5G-ruimte afdwingen

Luchthaven Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam spannen een rechtszaak aan tegen de overheid vanwege de verdeling van frequenties voor 5G, bevestigt een woordvoerder van Schiphol naar aanleiding van berichtgeving in het FD. De rechtszaak leidt mogelijk opnieuw tot vertraging bij de komst van de snellere variant van 5G-internet.

De bedrijven vinden dat ze in het Nationaal Frequentieplan van minister Adriaansens (Economische Zaken) te weinig ruimte krijgen. Verdere innovatie en digitalisering wordt daardoor onmogelijk gemaakt, stellen ze. De Schiphol-woordvoerder geeft als voorbeeld de automatisering van de bagagekelder, waarvoor een eigen 5G-netwerk noodzakelijk is.

De luchthaven en de haven willen meer plek voor eigen, lokale 5G-netwerken op de nog te verdelen 3,5 GHz-band dan het kabinet in zijn plannen heeft gereserveerd. Ook maken ze bezwaar tegen hoe die schaarse ruimte wordt verdeeld. Dat gebeurt op volgorde van aanmelding: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Veiling mogelijk uitgesteld

Een kwart van de ruimte op de 3,5 GHz-band is gereserveerd voor lokaal gebruik, bijvoorbeeld voor de eigen mobiele netwerken die Schiphol en de Rotterdamse haven willen hebben. De overige frequenties worden geveild. Daarop kunnen telecomproviders dan bieden, zodat ze die (nog) snellere 5G-variant landelijk aan consumenten kunnen leveren. Het oorspronkelijke plan was om die veiling begin 2022 te houden, maar dat werd uitgesteld.

De veiling staat nu voor het najaar gepland, maar een woordvoerder van minister Adriaansens erkent dat de rechtszaak mogelijk tot uitstel leidt. "Het is nog niet duidelijk of de veiling kan doorgaan. Het is vervelend als er opnieuw vertraging zou ontstaan, maar tegen een besluit van de overheid mag je beroep aantekenen. Die zaak zullen we moeten afwachten."

Hij stelt verder dat er veel verschillende belangen spelen bij de verdeling van de 5G-frequenties en dat het ministerie heeft geprobeerd om daarbij een zo goed mogelijke afweging te maken.