Vanavond op tv: Actieve levensbeëindiging voor ongeneeslijk zieke kinderen • Goedkeuring voor Frans pensioenplan? • Einde oorlog Jemen in zicht?

Vandaag zijn alle ogen gericht op de Grondwettelijke Raad in Frankrijk, die een besluit zal nemen over de toekomst van de pensioenhervorming. De Franse president Emanuel Macron drukte zijn pensioenplan er door en omzeilde het parlement. Met enorme protesten en stakingen tot gevolg. In het plan gaat de pensioenleeftijd vanaf september geleidelijk omhoog van 62 naar 64 jaar.

Jemen: toenadering tussen Saudi-Arabië en Iran

In Jemen is een begin gemaakt met een grootscheepse uitwisseling van krijgsgevangenen tussen de internationaal erkende regering en de Houthi-rebellen die de macht hebben in het noorden. Het gaat om de omvangrijkste gevangenenruil sinds 2020, toen duizend gevangenen werden uitgewisseld. De gevangenenruil valt samen met de toenadering tussen Saudi-Arabië en Iran, de regionale grootmachten die in de Jemenitische burgeroorlog tegenover elkaar staan. Is een einde van de oorlog in zicht? We spreken Arabist en Jemen-expert Elisabeth Kendall.