Tibetaanse leider verdedigt dalai lama na tong-incident

Penpa Tsering, de politiek leider van de Tibetaanse regering, heeft zijn steun uitgesproken voor de dalai lama na het merkwaardige tong-incident. Volgens Tsering is er sprake van een misverstand en krijgt de spiritueel leider ten onrechte kwalificaties naar zijn hoofd geslingerd "die de gevoelens van zijn volgelingen kwetsen", zo liet hij aan persbureau Reuters weten.

Recentelijk dook een video op waarin te zien was hoe de dalai lama bij een publiek evenement met een jongen praatte en hem een knuffel gaf. Even later kuste hij de jongen op de lippen en vroeg hij het kind om "aan zijn tong te zuigen". De beelden leidde tot een storm aan kritiek op sociale media.

Tsering beschrijft het voorval als "onschuldig", "grootvaderlijk" en "liefdevol". Ook benadrukt hij dat de dalai lama door een celibaat en spiritueel leven "voorbij zintuigelijke genoegens" is.

Volgens Tsering zitten "pro-Chinese bronnen" achter de verspreiding van het beeldmateriaal, dat al snel de hele wereld rondging. "De politieke dimensie hiervan kan niet worden genegeerd", aldus de Tibetaanse leider. Tsering geeft geen bewijs voor enige betrokkenheid van China.

Excuses

De dalai lama bood na het incident zijn excuses aan via zijn officiële Twitter-account. Daar was te lezen dat de spiritueel leider spijt had van het voorval en dat hij "de mensen die hij ontmoet vaker op een ondeugende en speelse manier plaagt". In de verklaring liet hij niet weten waarom hij de jongen vroeg aan zijn tong te zuigen.