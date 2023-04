Podiumdichter Babs Gons wordt nieuwe Dichter des Vaderlands

Babs Gons wordt de nieuwe Dichter des Vaderlands. Ze volgt in die hoedanigheid Lieke Marsman op, wier termijn eind januari afliep. De Dichter des Vaderlands treedt op als een ambassadeur voor de poëzie en maakt gedichten bij binnenlandse nieuwsgebeurtenissen.

Gons (1971) staat onder meer bekend als aanjager van de Nederlandse podiumpoëzie. Het comité van dichters en poëziekenners dat haar heeft voorgedragen, noemt haar een van de meest aansprekende dichters van nu, maatschappelijk betrokken en "met een stem vol vuur, brandend en warm, zowel op het podium als op papier". Gons organiseerde vanaf 2000 bijna tien jaar lang maandelijks een podium voor jonge dichters en schrijvers in Amsterdam.

Zelf wordt ze ook veel gevraagd om op te treden als spokenwordperformer. Dat deed ze onder meer bij de herdenkingen van de Februaristaking en het slavernijverleden. Behalve dichter was Gons tot voor kort ook columnist voor het Parool.

Ze begint in september als Dichter des Vaderlands, nadat er afscheid is genomen van haar voorganger op een literair festival in Utrecht.

De Dichter des Vaderlands bestaat sinds 2000 en is een initiatief van NRC, Poetry International en de Poëzieclub. Onder de dichters die de titel de afgelopen jaren droegen, zijn Gerrit Komrij, Ramsey Nasr en Ester Naomi Perquin.