Talent Fitz-Jim wacht bij dolend Ajax op doorbraak: 'Toe aan volgende stap'

In een vooral rommelend seizoen in Amsterdam zoekt een ontluikend talent zijn weg. Kian Fitz-Jim is 19 jaar, speelt nu zijn derde seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en hikt tegen het eerste van Ajax aan, maar definitief doorbreken in een elftal dat grotendeels dolend door het seizoen gaat, blijkt lastig. De verdedigende middenvelder draafde in de competitie twee keer kortstondig op in Ajax 1, als invaller uit bij SC Cambuur en NEC. Nog niet in een eredivisiewedstrijd in de eigen Johan Cruijff Arena. En dus is Fitz-Jim, die wel in de basis stond in de bekerduels met FC Den Bosch en De Graafschap (ook weer beide keren buitenshuis), nog niet tevreden. "Ik denk dat je als mens nooit echt tevreden bent met wat je hebt en dat je altijd meer wilt. Op dat punt zit ik nu. Ik heb mijn debuut gemaakt en ik wil meer." Maar het is de vraag of het talent nog veel speelminuten gaat krijgen dit eredivisieseizoen. Lastig speelschema Zit Fitz-Jim er dicht tegenaan? "Niet heel erg, als ik eerlijk ben. Ik heb nog een aantal jongens voor mij in de selectie. Dat is lastig. En nu ook met het speelschema is het lastig", kijkt hij vooruit op de resterende wedstrijden van Ajax, met wedstrijden tegen onder meer AZ en FC Twente. "Maar ik doe mijn best en als mijn moment komt, dan sta ik er."

Ajax-FC Emmen bij de NOS De eredivisiewedstrijd Ajax-FC Emmen begint zondag om 20.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. Meteen na afloop verschijnt online een korte samenvatting. Een lange samenvatting is te zien in NOS Studio Voetbal op NPO 1.

Fitz-Jim: "Pas in de winter ben ik overgeheveld naar de A-selectie. Je merkte wel dat het niet lekker liep binnen de club." In dat tumult bleek Dusan Tadic voor Fitz-Jim een rustpunt. "Echt een goede aanvoerder. Hij heeft altijd tijd voor je en is gewoon áltijd bezig met anderen helpen. Al zijn we aan het eten, in de gym of op het veld. Hij is altijd bezig. En dan maakt het ook niet uit wat voor rol je in het team hebt. Maar ook de jongens die wat jonger zijn en wat langer in de A-selectie zitten. Iedereen wil helpen." 'Beste club van Nederland' Maar: "Het is mijn derde jaar in de eerste divisie, dus ik denk dat ik toe ben aan de volgende stap." Het woord 'verhuur' wil hij niet te snel noemen, "maar meer minuten in de eredivisie zou ideaal zijn". "Het liefst blijf ik bij Ajax. Maar als ik deze zomer verhuurd word, dan is dat het." Een gesprek met de club voerde Fitz-Jim, die dit seizoen in dertig wedstrijden in de eerste divisie drie keer scoorde en zes assists afleverde, nog niet. "Het zijn wel dingen waar ik over nadenk."

Kian Fitz-Jim - ANP