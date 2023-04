Nog dagen langer geen treinen bij Voorschoten

Het treinverkeer bij Voorschoten ligt nog zeker drie dagen langer stil dan gedacht. Het herstellen van het spoor na het ongeluk van vorige week vergt extra tijd, meldt ProRail. Gehoopt wordt dat het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag volgende week vrijdag weer kan worden opgestart.

Bij het ongeluk, in de nacht van 3 op 4 april, botsten een goederentrein en een intercity op een bouwkraan. De chauffeur van de kraan kwam om het leven en ongeveer dertig passagiers van de intercity raakten gewond. De ravage aan het spoor was groot. Het duurde dagen voordat de treinwrakken konden worden weggesleept.

Eergisteren is ProRail begonnen met het herstel van het spoor en inmiddels is de schade volledig in kaart gebracht. Gebleken is onder meer dat drie kilometer aan bovenleiding opnieuw moet worden bevestigd. Er is ook schade aan spoorstaven, dwarsliggers en veiligheidssystemen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om het treinverkeer komende dinsdag te hervatten, maar dat bleek volgens ProRail geen haalbare kaart. Daarbij speelt mee dat er een tekort is aan specialistisch bovenleidingpersoneel. De NS blijft bussen inzetten op het gestremde traject.