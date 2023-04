Drie schietpartijen en een brandbom: inwoners Purmerend bezorgd

In Middenbeemster (gemeente Purmerend) is vannacht een brandbom tegen de voordeur van een huis gegooid. De afgelopen dagen waren er ook al drie schietpartijen in de gemeente. Inwoners zijn ongerust door de reeks mogelijke aanslagen.

Door de explosie ontstond brand. De voordeur van het huis raakte zwaar beschadigd. Meerdere huizen in de buurt waren enige tijd ontruimd vanwege explosiegevaar.

Een buurtbewoner zegt tegen NH Nieuws dat ze haar dochter thuis heeft gehouden van school omdat die vannacht wakker schrok van de explosie. Volgens de omroep begrijpen mensen niet wat er aan de hand is in hun buurt, die normaal rustig zou zijn.

Buurtonderzoek

In de stad Purmerend werden gisteren en woensdag woningen beschoten en in Middenbeemster was er dinsdag een schietpartij op 200 meter afstand van de explosie van vannacht. De politie doet onderzoek naar een verband tussen de incidenten.

De politie heeft een buurtonderzoek ingesteld. In een brief aan buurtbewoners die in handen is van NH Nieuws roept de politie mensen op zich te melden als ze iets gezien hebben, of als ze beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera hebben.