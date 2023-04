Tennissters onderuit tegen Hongarije, promotie nog mogelijk via dubbelspel

De Nederlandse tennissters staan in de strijd om promotie naar de wereldgroep van de Billie Jean King Cup op een 2-0 achterstand tegen Hongarije. Oranje moet in het Turkse Antalya nu het afsluitende dubbelspel winnen om alsnog groepswinst veilig te kunnen stellen.

Wil Nederland groepswinnaar worden, dan moet Turkije wel Letland verslaan in het andere duel. Nederland zou dan op basis van partijsaldo eerste worden. Bij een nederlaag in het dubbelspel kan Oranje als derde in de groep eindigen.

De groepswinnaar krijgt een ticket voor de play-offs voor promotie naar de wereldgroep. De nummer twee krijgt nog een herkansing op play-offdeelname met een tussenronde zaterdag tegen de nummer twee van groep B.

Lamens en Kerkhove verliezen

Suzan Lamens, de nummer 283 van de wereld, verloor in het eerste enkelspel met 6-4, 6-3 van tophonderdspeelster Dalma Galfi (95). Kopvrouw Lesley Pattinama-Kerkhove, de mondiale nummer 198, kwam er nauwelijks aan te pas tegen Anna Bondar, de nummer 87: 3-6, 3-6.