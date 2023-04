Jongste MLB-club evenaart stokoud record, alleen in 1884 begon een ploeg beter

De honkballers van Tampa Bay Rays hebben ook de dertiende wedstrijd van het nog prille seizoen in de Major League gewonnen. Boston Red Sox werd in Florida met 9-3 aan de kant gezet. Met de ongeslagen reeks van dertien duels evenaarden de Rays het MLB-record van van Milwaukee Brewers (1987) en Atlanta Braves (1982), die ook ooit begonnen met dertien overwinningen. Ook het saldo van de Rays is indrukwekkend: 101-30, met het duizelingwekkende aantal van 32 homeruns. Twaalf van de dertien duels werden gewonnen met vier of meer runs verschil.

Bij de bijzondere prestaties van de Rays moet wel aangetekend worden dat de club met Detroit Tigers (de club van Jonathan Schoop), Washington Nationals, Oakland Athletics en de dit jaar wat lager ingeschaalde Boston Red Sox, nog geen echte grootmachten is tegengekomen. Even spannend Even leek de ongeslagen reeks ten einde te komen tegen de Red Sox, waar closer Kenley Jansen overigens niet in actie kwam. In de vijfde inning stonden de Rays nog met 3-1 achter, maar na honkslagen van aangewezen slagman Harold Ramírez (3 keer), Francisco Mejiá, Brandon Lowe, Randy Arozarena en Manuel Margot was de wedstrijd gekeerd (8-3). Lowe zette daarna nog de kers op de taart door de bal over de omheining te slaan.

Champa Bay Tampa is met Arizona Diamondbacks de jongste organisatie in de Major League. De club werd in 1998 opgericht als Tampa Bay Devil Rays, vernoemd naar de grootste rog ter wereld (reuzenmanta) die voorkomt in de Golf van Mexico. In 2008 werd de naam verkort tot Rays en bereikte de club ook voor het eerst de World Series, waarin het met 4-0 verloor van Philadelphia Phillies. In 2020 keerden de Rays terug in de finale van het Major League-seizoen, maar ook deze kans op de titel ging verloren. Kenley Jansen en Los Angeles Dodgers voorkwamen daarmee dat alle drie de grote sportploegen uit Tampa kampioen werden: de ijshockeyers van Tampa Bay Lightning wonnen de Stanley Cup en later zou Tom Brady de Tampa Bay Buccaneers de Super Bowl bezorgen. Het seizoen 2020 is aan de westkust van Florida desondanks de boeken ingegaan als 'Champa Bay'.

De beste seizoensstart op het hoogste niveau in het Amerikaanse honkbal is al bijna anderhalve eeuw oud. In 1884 begonnen de St. Louis Maroons met 20 overwinningen op een rij in wat toen nog de Union Association was. Die competitie werd mede vanwege de overmacht van de Maroons al na één seizoen opgeheven, waarna de club zich aansloot bij de National League. In 1960 fuseerden de National League en de American League tot de huidige Major League. Geen garantie Overigens biedt een goede seizoensstart geen garantie op succes. Atlanta Braves verloor na zijn bliksemstart in 1982 in de eerste ronde van de play-offs van St. Louis Cardinals. En Milwaukee Brewers slaagde er in 1987, ondanks de evenaring van het record, niet eens in om het seizoenstoetje te bereiken. Het reguliere seizoen in de Major League telt dit jaar 162 wedstrijden.