Wielrenster Van Vleuten is eerste vrouwelijke ereburger van Wageningen

"Het is heel tof en een heel grote eer om in dat rijtje te staan", zegt Van Vleuten. "Ik ben hier ooit als student komen wonen. Maar waar de meeste studenten weer uitvliegen, ben ik mij hier thuis gaan voelen. Wageningen is echt mijn stad en daarom zet ik mij hier bewust maatschappelijk in."

Van Vleuten krijgt het getuigschrift vanwege haar "onovertroffen sportprestaties" en het "mondiaal op de kaart zetten" van de stad.

Laatste seizoen

Van Vleuten werd in 2021 olympisch kampioen tijdrijden in Tokio. In 2022 was ze de eerste wielrenster die de Grand Slam op haar naam schreef: ze won de Giro d'Italia, de Tour de France Femmes en de Vuelta a España in hetzelfde seizoen. Ook werd ze wereldkampioene op de weg.

Ze is nu bezig aan haar laatste seizoen als profwielrenster. Aanstaande zondag rijdt ze voor de laatste keer de Amstel Gold Race.

"Ik voel aan alles dat het heel mooi is geweest. Het is de beste afsluiting die ik mij kan wensen door in de regenboogtrui mijn laatste koersen te mogen rijden. De wereld ligt aan mijn voeten en ik heb de afgelopen jaren tegen zo veel dingen nee moeten zeggen. Ik ben heel nieuwsgierig waar het nieuwe hoofdstuk mij gaat brengen."