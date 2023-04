Tientallen meldingen over zorgaanbieders die extra bijdrage vragen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft dit jaar al tientallen meldingen gekregen over zorgaanbieders die een toeslag vragen aan hun patiënten. Dat doen de zorgaanbieders omdat ze de tarieven die zij van zorgverzekeraars krijgen niet hoog genoeg vinden. De meldingen worden onderzocht omdat het vragen van een al dan niet vrijwillige eigen bijdrage per behandeling niet is toegestaan.

De meldingen komen uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de fysiotherapiesector. "Het gaat meestal om kleine bedragen van een euro tot ongeveer een tientje. Vaak wordt gevraagd om het contant af te rekenen", zegt Tsui Ying Leung, persvoorlichter bij de NZa.

Kosten voor huur of energie

"Ze zeggen vaak dat ze de kosten van de huur of de energierekening niet kunnen betalen en dan vragen ze een bijdrage van de patiënt", legt ze uit. De afgelopen maanden ziet ze een sterke toename in het aantal meldingen van dit soort eigen bijdragen.

Het is voor zorgaanbieders niet toegestaan om extra geld te vragen voor de huur, energiekosten en personeelskosten. Deze zaken zijn namelijk al meegenomen in het tarief dat ze in rekening mogen brengen. Daarom kunnen patiënten een melding maken van zorgverleners die hun om een eigen bijdrage vragen.

De meldingen worden onderzocht door de NZa. Dat kan ertoe leiden dat de NZa formele maatregelen neemt. "Dat kan door een aanwijzing, dat is een soort waarschuwing. Ook kunnen we een boete opleggen, maar we hopen dat aanbieders door het onderzoek hier eerder mee stoppen. We willen niet dat de patiënt hiervoor moet opdraaien", zegt Ying Leung.