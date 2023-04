Storing Vodafone: telefoonproblemen bij onder meer ziekenhuizen en 112

Door een storing bij Vodafone heeft een deel van de klanten problemen met bellen. De storing werd vanochtend vroeg door Vodafone gemeld. Inmiddels zou de oorzaak zijn gevonden.

"We zien dat het netwerk weer stabiliseert en verbindingen gedeeltelijk weer werken", meldt Vodafone inmiddels in een liveblog. Het euvel is nog niet helemaal verholpen. Zo zijn er volgens Vodafone ook problemen met bellen naar 112.

Ook ziekenhuizen zijn slecht of niet telefonisch bereikbaar. Zo melden het OLVG in Amsterdam, het UMC Groningen, het UMC Utrecht, het LageLand Ziekenhuis in Zoetermeer en het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede de telefoonstoring op Twitter. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zouden de problemen zijn verholpen.