Heracles Almelo snoept fantasieloos PSV eerste punten af

PSV'er Cody Gakpo (links) in duel met Heraclied Marco Rente - ANP

PSV is in de eredivisie tegen zijn eerste puntenverlies aangelopen. De fantasieloos spelende Eindhovenaren creëerden in Almelo nauwelijks kansen tegen Heracles en kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Trainer Roger Schmidt stuurde in vergelijking met het Europa League-duel met NS Mura (5-1 zege) een flink gewijzigd PSV het Almelose kunstgrasveld op. Zo mocht Donyell Malen uitrusten op de reservebank, kregen Nick Viergever en Michal Sadílek voor het eerst dit seizoen een basisplaats en vormden Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo het spitsenduo. Nog geen Zahavi De Eindhovenaren beschikten bovendien nog niet over aankoop Eran Zahavi, die nog altijd op een vrijgave door de Chinese voetbalbond wacht. Bij Heracles begon de in weer genade aangenomen Silvester van der Water op de bank. De aanvaller kreeg afgelopen weekend een boete voor het wegblijven bij de uitwedstrijd tegen Willem II (4-0 nederlaag) uit onvrede over het mislopen van een transfer naar het Amerikaanse Orlando City. Fantasieloos De aanpassingen van Schmidt hadden voor rust een negatief effect op het spel van PSV, dat met weinig fantasie en dreiging speelde. De belangrijkste Eindhovense wapenfeiten waren de schotpogingen van Armindo Bruma en Denzel Dumfries. Heracles speelde een solide eerste helft, gaf nauwelijks wat weg en kwam op voorsprong door een strafschop van Rai Vloet. De oud-PSV'er kon scoren nadat arbiter Jochem Kamphuis een bal tegen de bovenarm van Nick Viergever als een handsbal had beoordeeld.

Rai Vloet is het middelpunt van de feestvreugde bij Heracles na zijn 1-0 tegen PSV - Pro Shots

Schmidt greep na de matige Eindhovense eerste helft rigoureus in door Malen, Noni Madueke en Ryan Thomas in het veld te brengen als vervangers van Ihattaren, Mauro Júnior en Sadílek. En die wisselingen sorteerden snel effect. Madueke werd in de vijftigste minuut na een actie in het strafschopgebied gevloerd door Tim Breukers en Philipp Max schoot de penalty vervolgens binnen. Mvogo onderscheidt zich nu positief Het bleef daarna spannend in Almelo. PSV leek de wedstrijd in handen te nemen, maar een hard schot van Vloet bracht Heracles dicht bij een nieuwe voorsprong. De verguisde PSV-doelman Yvon Mvogo redde fraai op de inzet van de Heraclied.

Philipp Max legt aan voordat hij PSV op 1-1 schiet in het uitduel met Heracles Almelo - ANP

In het slotkwartier bleef het verwachte vuurwerk uit. Heracles bleef goed overeind omdat PSV te weinig creativiteit aan de bal toonde en de Eindhovense club nauwelijks kansen creëerde. Malen kreeg aan de zijkant van het strafschopgebied nog een goede kans, maar doelman Michael Brouwer redde uitstekend op het schot van de aanvaller. Schmidt: 'Meer zat er niet in' "Vele spelers zaten niet goed in de wedstrijd. Dat weten ze zelf ook", erkende trainer Schmidt na de wedstrijd. "Afgelopen donderdag hebben we goed gespeeld in Europa en nu, drie dagen later op kunstgras, zat er gewoon niet meer in voor ons."