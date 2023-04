Utrecht wil als eerste grote stad burgerberaad over jaarwisseling

"De enige reden waarom een advies mag worden afgeschoten is als het juridisch, financieel of praktisch niet haalbaar is", zegt wethouder Eva Oosters.

Bij een burgerberaad brengt een grote groep inwoners een zwaarwegend advies uit dat in principe wordt overgenomen. In Utrecht gaat het om honderd mensen die na loting worden aangewezen.

De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel van het college, maar volgens RTV Utrecht is die kans groot, omdat een motie om zo'n burgerberaad in te voeren vorig jaar bijna unaniem werd aangenomen.

De gemeente Utrecht wil inwoners via een burgerberaad laten beslissen over de invulling van de jaarwisseling. Utrecht zou daarmee de eerste grote stad zijn die inwoners laat kiezen hoe de stad het beste Oud en Nieuw kan vieren.

Bij een burgerberaad mogen inwoners hun mening laten horen over een polariserende kwestie. Dat gebeurt onder begeleiding van een onafhankelijke gespreksleider. Lokale ambtenaren en politici mogen niet meedoen met het beraad.

In bijvoorbeeld Ierland worden burgerberaden al ruim tien jaar ingezet om complexe thema's als abortuswetgeving te bespreken. In Nederland is het nog een vrij nieuwe vorm van burgerparticipatie.

In Zeist mochten burgers in 2021 ideeën aandragen voor bezuinigingen. Dit jaar mogen inwoners ook daar meepraten over de jaarwisseling. Rotterdam wil een burgerberaad over klimaatbeleid. Leiden wil inwoners laten meebeslissen over de energietransitie.