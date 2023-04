Grootste CO2-daling industrie in 15 jaar, uitstoot kolencentrales blijft gelijk

Grote bedrijven in de industriesector hebben vorig jaar ruim 8 procent minder CO2 uitgestoten dan het jaar ervoor. Het gaat om de grootste daling in vijftien jaar, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

De CO2-uitstoot van álle bedrijven die vallen onder het emissiehandelssysteem (niet alleen industrie maar ook energiebedrijven) daalde met 7,6 procent. Deze bedrijven mogen alleen CO2 uitstoten als ze daarvoor rechten kopen. Samen stoten ze ongeveer de helft van de totale hoeveelheid CO2 van Nederland uit.

De uitstoot van de vier kolencentrales in Nederland daalde niet, maar bleef vrijwel gelijk en bedraagt ongeveer 8 procent van de totale Nederlandse uitstoot.

Beide ontwikkelingen zijn goed te verklaren. De hoge aardgasprijs heeft de productie in bedrijven geremd, terwijl kolencentrales juist toestemming kregen om hard te blijven draaien zodat er minder gas nodig was. Hoewel de daling in het grootste deel van de bedrijven goed is voor het klimaat, is het moeilijk om al iets te zeggen over de betekenis ervan voor de langere termijn, zegt NEa-directeur Mark Bressers.

"De daling vorig jaar is voornamelijk veroorzaakt door minder productie als gevolg van de hoge energieprijzen en veel minder door verduurzaming. Aan de andere kant zullen die prijzen waarschijnlijk niet snel naar het oude normaal gaan, dus ik verwacht wel dat dit een aanjager is voor de industrie om verder te vergroenen." Want als er iets duidelijk is geworden, zegt Bressers, dan is het dat een hoge energieprijs een duidelijke prikkel is om minder uit te stoten.

Business as usual?

Maar de toekomst blijft onzeker. Vooral de uitstoot in de chemiesector daalde vorig jaar flink, en er werd minder kunstmest geproduceerd. Beide soorten bedrijven zijn grote gebruikers van aardgas. Grote vraag is dus of de uitstoot vanaf nu verder omlaag zal gaan, of dat straks de productie weer aantrekt en het weer business as usual wordt.

Ook kunnen bedrijven ervoor kiezen om hun productie te verplaatsen naar het buitenland, waardoor het klimaat er uiteindelijk niets mee opschiet, zegt Bressers.