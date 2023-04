Wekdienst 14/4: Nieuwe poging lancering Europese ruimtesonde • Frans advies over pensioenplannen

Goedemorgen! Vandaag doet de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een nieuwe poging om een ruimtesonde naar de manen van Jupiter te sturen. En in Frankrijk komt er een bindend advies over de pensioenhervormingen van president Macron.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA doet om 14.15 uur een nieuwe poging om de Juice-ruimtesonde te lanceren. Gisteren werd de lancering uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. De sonde gaat onderzoek doen naar drie manen van de planeet Jupiter.

Mariëtte Hamer komt met een advies over de toekomst van Mores, het meldpunt voor de media- en cultuursector. Er zijn vragen over de onafhankelijkheid van het meldpunt, sinds de publicatie van een stuk in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Daarin werd presentator Tom Egbers genoemd, de man van de inmiddels afgetreden Mores-voorzitter Janke Dekker.

En in de namiddag komt de Franse Constitutionele Raad met een bindend advies over de pensioenhervormingen. President Macron besloot de pensioenleeftijd te verhogen en passeerde daarbij het parlement.

Wat heb je gemist?

De arrestatie van een 21-jarige militair voor het lekken van Amerikaanse staatsgeheimen heeft het Pentagon in grote verlegenheid gebracht. Minister Austin van Defensie laat onderzoeken wat er precies is misgegaan.

De verdachte, Jack Teixeira, werd gisteren opgepakt bij zijn huis. Hij werkte als systeembeheerder in een lage rang bij de Nationale Garde. Dat roept de vraag op waarom hij toegang had tot zulke gevoelige informatie, onder meer over de oorlog in Oekraïne.

Hij lijkt de topgeheime documenten vooral uit grootspraak te hebben gedeeld, om indruk te maken op onlinevrienden en hen in te lichten over hoe het er achter de schermen aan toeging.