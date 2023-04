NBA-play-offs: The Joker, King James of toch eindelijk Joel Embiid?

Dat was een goede reden voor Cuban om dan maar de play-offs te laten lopen, in de hoop meer kans te hebben op het inlijven van het Franse supertalent Victor Wembanyama.

King James heeft er geen geheim van gemaakt nog een keer met zijn zoon Bronny op het veld te willen staan. Die is nu 18 en deed afgelopen weekeinde mee aan de Nike Hoop Summit, een toernooi voor highschooltalenten. Papa James vloog even tussen twee duels heen en weer om zijn zoon aan het werk te zien.

Als James voor zijn vijfde titel wil gaan, lijkt het nu te moeten gebeuren. Hij is al 38 jaar, al wil hij nog even door.

Wembanyama staat op het verlanglijstje van elke NBA-club en zal als eerste worden gekozen in de jaarlijks draft, de pool met talenten waar de clubs om beurten uit kunnen putten.

Hoe lager je als club eindigt, hoe groter je kans op een hoge pick (keuze). Het is dus verleidelijk voor teams om te gaan 'tanken', maar de NBA is niet blij met wat er in Dallas in de slotfase van de competitie is gebeurd en is inmiddels een onderzoek gestart.

Overigens is uitgerekend dat Houston Rockets, Detroit Pistons en San Antonio Spurs de grootste kans (14 procent) hebben om de eerste keuze in de draft te loten. Die van Dallas is maar 3 procent.

En anders moet de club hopen dat Irving komende zomer bijtekent. Zo niet, dan zou de liefde van superster Doncic voor de Mavericks ook weleens snel kunnen bekoelen.

Milwaukee, Boston, Denver, Phoenix...

Voorspellen wie dit seizoen de 77ste NBA-kampioen wordt, is geen sinecure. In de Eastern Conference zijn Milwaukee Bucks, de kampioen van twee seizoenen geleden, en zeventienvoudig kampioen Boston Celtics de grote favorieten voor een plek in de finale. Zij eindigden als eerste en tweede in het 'oosten' in het reguliere seizoen.

Maar in Philadelphia hopen ze vurig dat hun 76ers na zes seizoenen op rij voortijdige uitschakeling nu eindelijk eens aan de hand van topscorer en MVP-kandidaat Joel Embiid all the way gaan.

In de Western Conference lijken er meer kapers op de kust. Denver Nuggets is aan de hand van de Servische reus Nikola Jokic het hele seizoen al constant en won in het westen de meeste wedstrijden dit seizoen.