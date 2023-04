'Medische gegevens asielzoekers noodopvang Hoofddorp verdwenen'

De medische gegevens van honderden asielzoekers die in een hotel in Hoofddorp werden opgevangen, zijn gewist of mogelijk zelfs gestolen. Trouw schijft dat de vermissing van de dossiers door een onderaannemer van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eind vorige maand werd opgemerkt.

Het COA had zorgbedrijf Just4Care ingeschakeld om basale medische zorg te leveren aan asielzoekers die in de noodopvang in het hotel in Hoofddorp zaten. Van iedere bewoner werd een medisch dossier opgesteld, met naast persoonsgegevens bijvoorbeeld ook informatie over hartproblemen of diabetes.

Just4Care hield die gegevens bij in Onedrive, de online opslag van Microsoft die ook vanaf elders toegankelijk is. Daar bleek op 25 maart alle informatie verdwenen. Hoe of waarom dat is gebeurd is onduidelijk.

Te laat

Volgens Trouw lichtte de zorgorganisatie de gedupeerden pas in nadat de krant er vragen over had gesteld na anonieme tips. Ook werd er toen pas aangifte gedaan. Omdat er geen volledig overzicht is bijgehouden wie er op de locatie opgevangen werd, is het ook onmogelijk alle getroffen bewoners te bereiken.

"Dit is niet de manier waarop wij willen zien dat het gaat. Dat had sneller gemoeten", reageert het COA in de krant. "Wij huren een partij in, dan ga je ervan uit dat gegevens goed worden beheerd."

Just4Care uit juist kritiek op het COA, dat niet de benodigde software leverde. "Dossiervorming moest zelfs op papier. Dat vonden wij niet kunnen en daarom gebruikten we Onedrive."

De zorgaanbieder is inmiddels begonnen met nieuwe intakegesprekken voor de huidige bewoners, momenteel zo'n 350 personen. Ook is er inmiddels een huisartseninformatiesysteem aangeschaft.