Sevilla verliest weer kostbare punten in strijd om ticket Champions League

Sevilla versaagde niet en in de slotfase maakte Ocampos vanaf de stip (na hands van Javi Sánchez) gelijk. Oud-Ajacied Nemaja Gudelj (Sevilla) bleef de hele wedstrijd op de bank.

Nog geen Frenkie de Jong

De rentree van Frenkie de Jong bij FC Barcelona laat nog even op zich wachten. De 23-jarige middenvelder ontbreekt zaterdag ook in de uitwedstrijd van de Spaanse titelhouder tegen laagvlieger Celta de Vigo.

Hij is nog niet hersteld van een spierblessure in zijn onderbeen, die hij kort na de hervatting van de competitie in La Liga opliep. De oud-Ajacied kwam daardoor in de laatste drie duels van Barça al niet in actie.

Coach Quique Setién van Barcelona kan tegen Celta evenmin beschikken over Sergi Roberto en Ousmane Dembélé, die eveneens geblesseerd zijn. Sergio Busquets is geschorst.

Barcelona heeft evenveel punten als koploper Real Madrid, maar moet door een slechter onderling resultaat vooralsnog genoegen nemen met de tweede plek. De lijstaanvoerder speelt zondag uit tegen Espanyol.