Verscherpte abortuswet Florida raakt ook zwangeren uit omliggende staten

De Amerikaanse staat Florida is van plan de abortuswetgeving aan te scherpen. De termijn waarbinnen een zwangerschap kan worden afgebroken was vorig jaar al verlaagd naar vijftien weken, maar de volksvertegenwoordiging van de staat heeft nu ingestemd met een verdere beperking tot zes weken.

In de wet zijn wel enkele uitzonderingen opgenomen voor als bijvoorbeeld het leven van de aanstaande moeder gevaar loopt. Ook blijft in gevallen van verkrachting of incest de oude grens van vijftien weken gelden, mits bewijzen overhandigd kunnen worden, zoals een aangifte of een straatverbod.

Het is de verwachting dat gouverneur DeSantis het wetsvoorstel niet zal blokkeren: zijn Republikeinse achterban is voorstander van strengere abortuswetten. DeSantis wordt genoemd als een belangrijke uitdager van oud-president Trump in de strijd om de presidentskandidatuur van hun partij.

De discussie over abortus is in de VS weer opgelaaid sinds het Hooggerechtshof vorig jaar bepaalde dat de Amerikaanse grondwet geen recht op abortus garandeert. Door die uitspraak mogen staten zelf bepalen of en wanneer ze abortus toestaan.

19 miljoen vrouwen geraakt

Het voorstel zal ook grote impact tot ver buiten de grenzen van de staat. In het zuiden van de VS was Florida een van de laatste staten waar abortus niet compleet verboden is. Vaak reisden vrouwen uit staten als Texas, Alabama of Louisiana daarom naar Florida om er hun zwangerschap te beëindigen.

Volgens het Witte Huis ontzegt de wet 4 miljoen vrouwen in Florida en 15 miljoen vrouwen daarbuiten noodzakelijke zorg als ze een abortus willen. "Ze hebben na zes weken geen toegang meer tot abortuszorg. Veel vrouwen weten dan vaak niet eens dat ze zwanger zijn", benadrukte een woordvoerder van president Biden.

Ze wijst erop dat een meerderheid van de Amerikanen niet achter strengere abortusregels staat. Zo blijkt uit een recente Ipsos-peiling dat 50 procent van de Amerikanen een grens van 6 weken te streng vindt. Zelfs onder Republikeinen is 44 procent van de ondervraagden tegen.