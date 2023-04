Dna-test voor 200 Duitse chauffeurs om 27 jaar oude kindermoord

De Duitse politie gaat 200 auto-eigenaren oproepen een dna-test te doen in een 27 jaar oude kindermoordzaak. Omdat er indertijd bij het buurtonderzoek een nummerbord uit de plaats Recklinghausen werd gemeld, worden mannen uit die plaats gevraagd mee te werken.

Het onderzoek draait om de moord op de 11-jarige Claudia Ruf uit de stad Grevenbroich, 50 kilometer over de grens bij Roermond. Zij verdween toen ze op 11 mei 1996 de hond van haar buren uitliet. Twee dagen later werd ze 70 kilometer verderop dood en verkracht teruggevonden, haar lichaam was in brand gestoken.

Het nummerbord waar destijds meldingen over binnenkwamen zou beginnen met RE voor Recklinghausen, gevolgd door de letters BD of DB of het cijfer 146. Chauffeurs met die kentekenplaten zijn eerder ook al nagetrokken, maar worden nu aangeschreven om genetisch materiaal te delen. Op 22 en 30 april kunnen ze zich melden bij de politie.

Recklinghausen ligt zo'n 100 kilometer ten noorden van Grevenbroich. De vindplaats van Claudia is er zo'n 130 kilometer van verwijderd.

Eerder dna-onderzoek

Drie jaar geleden werd er ook al een groot dna-onderzoek gehouden in de zaak. Toen werden 2000 mannen gevraagd die ten tijde van de moord tussen de 14 en 70 waren en in haar woonplaats woonden.

Er was grote hoop dat op deze manier een verdachte zou worden gevonden, omdat er ook verwantschapsonderzoek mocht worden gedaan. Daarbij wordt er gekeken of de persoon die dna-materiaal afstond mogelijk familie is van de dader.

De eerste keer dat dat in Nederland werd gedaan, leidde tot een doorbraak in de zaak van Marianne Vaatstra. Toch leverde het Duitse onderzoek niets op.

Gerechtelijk bevel

De politie gaat er nog altijd van uit dat de dader een band heeft met de plaats waar Claudia verdween. Dat sluit niet uit dat hij toch in Recklinghausen woonde. Mogelijk had de dader er een baan of relatie, of woonde hij illegaal in het plaatsje.

De automobilisten die nu een brief van de politie krijgen, kunnen niet worden gedwongen mee te werken aan het onderzoek. Daar zou een gerechtelijk bevel voor nodig zijn.