AZ maakt het vooral zichzelf moeilijk, ziet Jansen: 'Absolute overtuiging ontbrak'

AZ kreeg op bezoek te maken met de harde wetten van het Europese voetbal. Zelf benutte het de kansen niet en aan de overkant deed Anderlecht de Alkmaarders twee keer pijn (2-0).

Dat laatste was onnodig, vond trainer Pascal Jansen. "We waren niet meedogenloos genoeg in het verdedigen."

Vier duels zonder zege

"Ik vond ons bij vlagen redelijk spelen. Maar de absolute overtuiging ontbrak", vervolgde Jansen, die met AZ voor het vierde duel op rij niet won. "Op dit moment scoren we niet zo makkelijk. We krijgen kansen die normaal tussen de palen gaan."

Bij AZ was Jesper Karlsson nog niet fit genoeg om te starten, de aanvaller die met zijn acties wedstrijden kan openbreken en beslissen. Dat was voor Jansen geen excuus voor de nederlaag. "De jongens die er nu instaan, kunnen het ook."

Middenvelder Tijjani Reijnders sprak van "een frustrerende avond", maar houdt hoop voor de return volgende week. "We weten dat we thuis twee goals kunnen maken. Of zelfs drie."

Bekijk hier de reacties van Tijjani Reijnders en Bart Verbruggen: