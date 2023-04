Price houdt Van Gerwen na hoogstaand treffen uit finale Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft naast een finaleplaats gegrepen in de elfde speelronde van de Premier League. Van Gerwen verloor in Brighton in de halve finales met 6-5 van Gerwyn Price en wacht nu al sinds begin maart op een dagzege in het prestigieuze toernooi.

Van Gerwen gaat desondanks als leider van het algemeen klassement in de Premier League de twaalfde ronde in. Die wordt volgende week afgewerkt in Ahoy in Rotterdam.

Van den Bergh aan de kant gezet

In zijn kwartfinale in Brighton rekende Van Gerwen nog af met de Belg Dimitri Van den Bergh. Die wedstrijd kende een nerveus begin. Hoewel de gemiddelde scores prima waren, werden er de nodige dubbels gemist. Mede om die reden leverden de eerste vier legs steeds een break op.

Leg vijf was de eerste die met de darts meeging. Het bracht Van Gerwen op een 3-2 voorsprong. De Brabander gaf die leidende positie daarna niet meer uit handen en liep uit naar 6-2.

Een "steady" overwinning, zei Van Gerwen naderhand. Het was de elfde keer op rij dat hij Van den Bergh versloeg.