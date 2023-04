United geeft zege in slotfase uit handen, Van den Brom hard onderuit met Lech Poznan

Coach Erik ten Hag is met Manchester United nog allerminst zeker van een plek in de halve finales van de Europa League. Een vermakelijke thuiswedstrijd tegen Sevilla eindigde door twee late tegentreffers in een 2-2 gelijkspel. In de Conference League beleefde trainer John van den Brom een bijzonder vervelende avond: zijn Lech Poznan verloor in eigen stadion het eerste duel in de kwartfinales van Fiorentina met liefst 4-1. United start sterk Het duel tussen Manchester United en Sevilla in stadion Old Trafford ontbrandde al in de eerste minuut. Na een slim balletje van Antony zette Jadon Sancho de thuisploeg op voorsprong, maar door dat doelpunt ging vanwege buitenspel een streep. United hield Sevilla onder druk en kwam een kwartier later daadwerkelijk op 1-0. Een snijdende pass van Bruno Fernandes bereikte Marcel Sabitzer, die de bal op de rand van het strafschopgebied controleerde en via een Spaanse verdediger raakschoot. Alle uitslagen in de kwartfinales van de Europa en Conference League op een rijtje. De returns zijn volgende week donderdag.

Geïnspireerd door die goede start ging de ploeg van Ten Hag, met Tyrell Malacia als basisspeler, op zoek naar meer. Zes minuten na zijn eerste treffer was het opnieuw raak voor Sabitzer, die ditmaal profiteerde van een ingenieuze steekbal van Antony Martial: 2-0. Dat er in het restant van de eerste helft niet meer doelpunten vielen was opmerkelijk, omdat onder anderen Fernandes (hij stuitte van dichtbij op doelman Yassine Bounou) en Sevilla-verdediger Tanguy Nianzou (wiens kopbal werd gepareerd door David de Gea) grote kansen kregen. Op en neer Ook na de pauze golfde het spel op en neer. Sevilla nam langzaam iets meer risico, wat de kans op een Engelse counter vergrootte. Na een uur leidde zo'n tegenstoot tot een schot op de paal van Antony, die daarmee niet voor het eerst voor gevaar zorgde. In plaats van een nog gunstigere uitgangspositie volgde voor United in de slotfase echter een dubbele tegenslag. Eerst schatte Malacia een Spaanse voorzet verkeerd in, waardoor Jesús Navas via de Nederlander voor de aansluitingstreffer kon tekenen en even later kopte Youssef En-Nesyri raak via Harry Maguire. Tegenvaller was ook het uitvallen van ex-Ajacied Lisandro Martínez, met een ogenschijnlijk zware blessure. Bovendien is Bruno Fernandes geschorst voor de return.

Jeremie Frimpong (links) duelleert om de bal - AFP

Terwijl Feyenoord een voorzichtig feestje vierde na de 1-0 zege op AS Roma waren in Rotterdam vermoedelijk alvast wat ogen gericht op de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Union Sint-Gillis. Als Feyenoord de halve finales van de Europa League haalt, is één van die twee clubs immers de tegenstander. Het duel in Duitsland, met Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker namens de thuisploeg en Bart Nieuwkoop als basisklant bij de bezoekers, eindigde in 1-1. Nadat de Belgen kort na rust op voorsprong waren gekomen, zorgde het Duitse toptalent Florian Wirtz tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker. Gatti helpt Juventus en Nederland Ook de kwartfinale tussen Juventus en Sporting CP was van belang voor het Nederlandse voetbal. Door de 1-0 zege van de Italianen, die tot stand kwam door een treffer van Federico Gatti, is Nederland door Portugal immers niet meer te achterhalen op de UEFA-coëfficiëntenlijst.

De spelers van Juventus vieren de treffer van Federico Gatti - AFP

Vlak voor rust zat de schrik er in Turijn even goed in toen een geëmotioneerde Juventus-doelman Wojciech Szczęsny moest worden gewisseld omdat hij vermoedelijk onwel was geworden. Even later maakte zijn club bekend dat uit enkele checks is gebleken dat het goed met hem gaat.

Geen historisch resultaat Van den Brom Voor Lech Poznan was het treffen met Fiorentina hoe dan ook een historisch duel. Voor het eerst sinds het seizoen 1995/1996 staat er een Pools team bij de laatste acht van een Europees toernooi.

Geen succes voor John van den Brom met Lech Poznan tegen Fiorentina - AFP