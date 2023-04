Defensie publiceert lijst met wapenleveranties aan Oekraïne

Het ministerie van Defensie heeft een lijst gepubliceerd met wapensystemen en ander materieel dat sinds de Russische invasie door Nederland aan Oekraïne is gedoneerd. "Hierdoor wordt voor het eerst de breedte, diversiteit en omvang van de Nederlandse militaire steun inzichtelijk gemaakt", schrijft Defensie.

Op de lijst staan veel zaken die eerder al waren aangekondigd door het ministerie, al zijn nu wel preciezere aantallen bekendgemaakt. Zo kocht Nederland 45 T-72 tanks voor Oekraïne en doneerde het 196 van de eigen YPR-pantserrupsvoertuigen.

Niet alles wat Nederland heeft toegezegd aan Oekraïne of al heeft geleverd, is naar buiten gebracht. Wel is duidelijk dat het gedoneerde materieel een waarde heeft van in totaal 1,2 miljard euro.

Opvallend is dat er volgens de lijst in totaal zes vaartuigen naar Oekraïne worden gestuurd. Twee schepen waren al bekend, dat zijn mijnenjagers van de Alkmaarklasse. De vier andere vaartuigen zijn onbekend en worden om "operationele redenen" ook niet bekendgemaakt, zegt een woordvoerder van de marine tegen Nieuwsuur.

Landingsvaartuig of motorboot

Volgens Defensiespecialist Peter Wijninga gaat het bij die vier vaartuigen mogelijk om Rhib-motorboten of om LCU-landingsvaartuigen. "Die landingsvaartuigen worden in Nederland vervangen, dus mogelijk geven wij die nu weg. Zo'n vaartuig is bedoeld om soldaten aan land te zetten in een gebied dat je wil veroveren. In een offensief scenario is dat een belangrijk middel vooral in de delta van de Dnjepr-rivier", zegt Wijninga.

Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif denkt dat het aannemelijker is dat Nederland vier Rhib-motorboten heeft gestuurd. "Je wil dat om operationele redenen misschien niet bekendmaken, omdat je met die boten special forces snel naar een plek kan brengen."

Ook nieuw is dat Nederland in totaal honderd MR-2 mobiele luchtdoelkanonnen heeft geleverd. Het gaat hier vermoedelijk om de ZPU, een oud Sovjetwapen, dat Nederland niet in eigen beheer had, maar heeft aangekocht in andere landen. "Er zit geen radar bij dit wapen, je moet dus veel lood de lucht in pompen om iets te raken", zegt De Kruif.