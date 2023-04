Overheid vraagt te veel van burgers, waarschuwt SCP: 'Maar 24 uur in een dag'

"Het ministerie van Sociale Zaken roept in een campagne op om meer uren te werken. Aan de andere kant zegt het ministerie van Volksgezondheid dat je meer mantelzorg moet verlenen. Dat telt voor sommige mensen op tot iets wat niet meer te doen is."

Toch zijn er ook zorgen. Er wordt namelijk nu al veel verwacht van burgers en dat wordt steeds meer. "Meedoen in werk, het verlenen van mantelzorg: dingen die we moeten doen om samenleving draaiende te houden", somt Van Oudenhoven op.

Ministeries moeten beter samenwerken om te voorkomen dat mensen worden overvraagd. Zo vraagt de overheid aan burgers om meer te werken én om meer mantelzorg te verlenen. Dat zorgt voor grote druk. Soms te groot. Dat is één van de conclusies die het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) trekt in het rapport Sociale en Culturele Ontwikkelingen.

Mensen lopen daardoor vast, ziet het SCP. "Wees je als overheid bewust dat er 24 uur in een etmaal zit. Dus mensen die mantelzorg moeten verlenen hebben ook werk, en een gezin"

Het aantal mensen met gezondheidsklachten is hoog. "We zien ook 1,3 miljoen mensen met burn-out-achtige klachten en daar moeten er niet meer bijkomen", zegt de nieuwe directeur.

Behalve over de druk op burgers zijn er meer zorgen en adviezen. Het SCP ziet dat één op de zes mensen het moeilijk heeft om zichzelf te redden. Niet alleen economisch, maar ook sociaal en qua gezondheid.

'Belangrijke keuzes'

Ook zijn mensen bezorgd over de verdeeldheid in Nederland, ziet he SCP. "Polarisatie is er vooral in het politieke debat en de media, we zien geen bewijs dat het vertrouwen tussen mensen afneemt."

Daarnaast is het vertrouwen in het landsbestuur laag. Nog maar de helft van de mensen heeft vertrouwen in kabinet. "Dat is heel ingewikkeld in een tijd dat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden", zegt Van Oudenhoven. "De natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput, onze kinderen en kleinkinderen krijgen het niet automatische beter dan dat wij het hadden."