Coëfficiëntenfeest compleet: extra Champions League-ticket Nederland in 2024

Het zag er na de zege van Feyenoord op AS Roma al goed uit en werd na een 1-0 nederlaag van Sporting CP tegen Juventus zeker: Nederland kan op basis van de UEFA-coëfficiëntenlijst vanaf het seizoen 2024/2025 rekenen op twee directe startbewijzen voor de Champions League.

Dat betekent dat er volgend seizoen in Nederland voor het eerst in 21 jaar wordt gestreden om in totaal drie Champions League-tickets. De nummer drie van het eredivisieseizoen 2023/2024 gaat immers naar de derde voorronde van het miljardenbal.

Portugal voorbij

Dit seizoen geven in de eredivisie alleen nog de eerste (groepsfase) en tweede plek (voorrondes) recht op Champions League-voetbal. Het extra ticket is binnen, omdat Nederland de zesde plaats op de coëfficiëntenlijst nu definitief heeft overgenomen van Portugal.