Zwakke eerste helft breekt AZ zuur op in heenduel kwartfinale bij Anderlecht: 2-0

Voor AZ is de halve finale in de Conference League nog ver weg. Vooral een zwakke eerste helft deed de Alkmaarders de das om in het heenduel met Anderlecht: 2-0.

Dat de tweekamp nog niet beslist is, bewees AZ toen het zich in de tweede helft oprichtte. Maar een reeks aan grote kansen was aan het elftal van Pascal Jansen niet besteed. Dus moeten de Alkmaarders de schade over een week in eigen stadion zien te herstellen, willen ze nog aanspraak maken op een plek bij de laatste vier.

Een volgende tegenstander zou voortkomen uit de ontmoeting AA Gent-West Ham, waarvan het eerste duel in een gelijkspel (1-1) eindigde.

Compleet overdonderd

Maar eerst Anderlecht, dat al jaren niet meer de Belgische grootmacht is van weleer. Desondanks werd AZ in het eerste kwart van de wedstrijd compleet overdonderd in een sfeervol Astridpark. Michael Murillo kopte namens de thuisclub de openingstreffer binnen. Al gaf de manier waarop er door de bezoekers werd verdedigd, flink te denken.

Anders Dreyer, nog een blauwe maandag voor sc Heerenveen actief, kreeg alle tijd en ruimte om voor te geven. En niemand leek daarna oog te hebben voor de mee opgekomen verdediger Murillo.

AZ creëerde voor rust helemaal niets. Illustratief was dat Sven Mijnans en Myron van Brederode elkaar bij een van de spaarzame uitvallen in de weg liepen.