Hoofdrolspeler Wieffer na zege Feyenoord: 'Ik hoor altijd dat ik vaker moet schieten'

Trainer Arne Slot betwiste de beslissing van de Spaanse arbitrage. "Zoals ik het heb ervaren, heeft hij zijn arm langs het lichaam. Dan is het in Nederland sowieso geen penalty, daar ben ik heel erg zeker van. Dat er Europees andere regels gelden, kan ik mij haast niet voorstellen."

Mats Wieffer stond in het middelpunt van de belangstelling na de 1-0 zege van Feyenoord op AS Roma. Niet alleen vanwege zijn treffer, maar ook door zijn handsbal die leidde tot een strafschop vlak voor rust. Lorenzo Pellegrini schoot tot ieders opluchting op de paal. Een cruciaal moment.

De reactie van Feyenoord-trainer Arne Slot na de gewonnen wedstrijd tegen AS Roma, in de kwartfinales van de Europa League. - NOS

Wieffer had in de tweede helft wel alle reden tot juichen. De 23-jarige middenvelder, die eind maart zijn Oranjedebuut maakte tegen Gibraltar, scoorde kort na rust op knappe wijze.

"Ik hoor altijd dat ik vaker moet schieten. Op dat moment had ik de tijd om te denken en ik dacht: ik schiet in één keer, ook al gaat-ie het stadion uit. Dat heb ik één keer eerder gedaan en toen ging de bal er ook in, dus misschien moet ik het vaker doen. Hij ging er lekker in."

Balans in Rome opgemaakt

Zo overheerste de blijdschap na de minieme overwinning. De eerste klap is een daalder waard, al wordt in Rome pas echt de balans opgemaakt. Dat besefte Slot maar al te goed na de lastige wedstrijd in de Kuip.

"Met name de laatste twintig minuten hebben we ervaren hoe zwaar het nog kan worden volgende week. Dit is desalniettemin een prettige tussenstand", doelde hij op de 1-0.

AS Roma-trainer José Mourinho maakte na de wedstrijd duidelijk dat hij niet wakker ligt van de nederlaag en deelde ook nog een sneer uit: