FA treft geen maatregelen tegen grensrechter die elleboog uitdeelde

Er zullen geen verdere maatregelen worden genomen tegen grensrechter Constantine Hatzidakis naar aanleiding van een incident met Liverpool-speler Andy Robertson. Dat heeft de FA, de Engelse voetbalbond, laten weten.

Hatzidakis was in opspraak gekomen omdat het er in de rust van de Premier League-wedstrijd tussen Liverpool en Arsenal sterk op leek dat de assistent-scheidsrechter een elleboogstoot gaf aan Robertson, nadat die iets in zijn richting had geroepen. Robertson werd daarbij op de kin geraakt.

Bekijk hier de beelden van de - al dan niet - elleboogstoot: