Wettelijk verbod op flitsbezorgers onder de 16 jaar, te gevaarlijk op snelle fiets

Jongeren onder de 16 jaar mogen binnenkort geen boodschappen meer bezorgen voor een snelle boodschappenbezorgdienst, de zogenoemde flitsbezorgers. De bezorgers rijden vaak snel op een (elektrische) fiets door het drukke verkeer en dat is te gevaarlijk. Ook is de druk om de boodschappen snel af te leveren te groot voor kinderen jonger dan 16, vindt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die de kinderarbeidswet gaat aanpassen.

Sinds juli 2020 mogen 13-,14,- en 15-jarigen al geen maaltijden bezorgen. De PvdA en GroenLinks vonden dat het verbod ook voor flitsbezorgers moest gelden en daar is minister Van Gennip het mee eens. Ze hoopt het verbod nog dit jaar, in 2023, in te laten gaan. Een exacte datum is er nog niet.

Huiswerk

Voor kinderen tussen de 13 en 15 jaar worden de regels voor het werken in bijvoorbeeld een supermarkt wel versoepeld. Nu mogen zij tot 19.00 uur werken. Dat wordt met een uurtje verlengd naar 20.00 uur, maar wel alleen op niet-schooldagen of in niet-schoolweken, om te voorkomen dat er te weinig tijd is voor huiswerk of "sociale activiteiten". De ouders moeten het ook goed vinden.

Het ministerie heeft ook gekeken of er betere controle kan zijn op het werk van jonge influencers, kinderen die met vloggen soms veel geld verdienen. Dat blijkt niet eenvoudig, omdat het werk vooral thuis gebeurt en er geen echte werkgever is. Minister Van Gennip maakt zich zorgen omdat die kinderen soms onder hoge druk en met veel stress video's moeten plaatsen.

"Uitwassen waarbij kinderen als verdienmodel worden ingezet door hun ouders of bedrijven moeten beter kunnen worden aangepakt", schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Ze gaat kijken of jonge influencers onder de regels van jonge artiesten kunnen vallen; die mogen maar een beperkt aantal dagen in het jaar werken. De minister gaat dat nu verder uitzoeken.