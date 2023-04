Djokovic op gravel in Monaco onderuit tegen 21-jarige Musetti

Novak Djokovic heeft in de achtste finales van het masterstoernooi in Monte Carlo een pijnlijke nederlaag geleden. De Servische nummer één van de wereld was in een gravelpartij met maar liefst vijftien breaks niet opgewassen tegen de 21-jarige Lorenzo Musetti: 6-4, 5-7, 4-6.

De Italiaan (ATP-21), die Djokovic twee jaar geleden op Roland Garros al eens tot het uiterste dreef maar toen met een blessure moest opgeven, vocht zich na de verloren eerste set terug in de chaotische tweede set, die alleen al negen breaks telde.

Niet welkom in VS

Musetti wist ook na de regenonderbreking op 1-1 in de derde set simpel aan te haken bij Djokovic, die bij de recente toernooien in Miami en Indian Wells niet welkom was omdat hij niet tegen het coronavirus is gevaccineerd. Zijn laatste wedstrijd speelde hij begin maart in Dubai: een nederlaag in de halve finales tegen Daniil Medvedev.