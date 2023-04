Steun Kamer voor kritisch Groningenrapport, oordeel over kabinet volgt later

Breed gedeelde steun in de Tweede Kamer voor het uiterst kritische eindrapport van de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen. De Kamer rondde vandaag het debat af met de enquêtecommissie onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee.

De commissie concludeerde in dat rapport onder meer dat de belangen van de Groningers stelselmatig zijn genegeerd en dat geld verdienen boven veiligheid ging.

De Kamer debatteerde in zekere zin met zichzelf, omdat het kabinet nog geen oordeel over het rapport heeft geveld. Pas als dat er is, kunnen de Kamerleden ministers ter verantwoording roepen voor de besluiten die in het verleden zijn genomen. Dat zal ergens in mei zijn.

Sommige partijen hadden van de enquêtecommissie al harde politieke oordelen willen horen over de verschillende kabinetten-Rutte en de premier zelf. SP-Kamerlid Sandra Beckerman vertelde hoe het voelde om als Groninger een lagere gaswinning te willen vanwege de aardbevingen. "Je werd weggezet als egoïstisch. Je zette oma in de kou als je er vragen over stelde. Dat schuldgevoel is ook een effect geweest van deze politieke besluiten en vraagt om een harder oordeel."

Helemaal niet waar

Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vroeg om een harder oordeel dan dat van de enquêtecommissie, die spreekt van ernstige en verwijtbare tekortkomingen. Nijboer: "We hebben jarenlang doorgevraagd en steeds gehoord dat er 38 miljard kuub gas nodig was voor de leveringszekerheid aan ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Dat bleek achteraf helemaal niet waar."

Maar Van der Lee bleef erbij dat het rapport er is voor waarheidsvinding en dat de commissie het eindoordeel daarin weloverwogen heeft verwoord. "Als de Kamer daar iets aan wil toevoegen kan dat in het debat met de regering."

De Kamer roept het kabinet op snel met een reactie te komen.