Rotterdamse revanche na tranen in Tirana: Feyenoord klopt AS Roma (1-0)

Na de dikke tranen in Tirana is de revanche van Rotterdam nu een feit. Bijna een jaar na de verloren Conference League-finale deelde Feyenoord ditmaal een eerste tik uit aan AS Roma: 1-0. Met een hoofdrol voor Mats Wieffer. Dat gebeurde donderdagavond ook nog eens op het tweede in plaats van het derde Europese niveau. Bij de laatste acht in de Europa League om precies te zijn, met overgebleven grootmachten als Juventus en Manchester United. Na de zege, door een knap doelpunt van Wieffer na 53 minuten, is het tweeluik allesbehalve beslist, maar de Rotterdammers staan er richting de return van volgende week in Rome goed op. Doelpuntenmaker Wieffer ontsnapte overigens kort voor rust bij een 0-0 stand, toen hij na een handsbal Roma-aanvoerder Lorenzo Pellegrini vanaf elf meter zag falen. De paal bracht redding.

Justin Bijlow duikt, Pellegrini mist - Pro Shots

Justin Bijlow speelde in die situatie ook een rol. De doelman, terug na een polsblessure, was de opvallendste naam in de basiself van Feyenoord. Trainer Arne Slot verkoos hem boven Timon Wellenreuther, die eerste keus Bijlow de afgelopen maanden verdienstelijk had vervangen. In de beginfase van de eerste helft werd Bijlow even aan het werk gezet bij een kopbal van Gianluca Mancini, na een vrije trap van Lorenzo Pellegrini, die geen vrije trap was. De ingreep van Dávid Hancko bij een actie van Tammy Abraham bleek namelijk correct. De defensieve organisatie van AS Roma, uitgedokterd door José Mourinho, stond weer eens als een huis, waardoor Feyenoord moeite had om openingen te vinden in de defensie van de huidige nummer drie van de Serie A. Blessure Dybala Tegenvaller bij de Romeinen was wel het vroege uitvallen van Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller, die even daarvoor een vrije trap over het doel van Bijlow schoot, viel uit met vermoedelijk een liesblessure. Nadat zijn vervanger Stephan El Shaarawy, naar later bleek in buitenspelpositie, voor gevaar had gesticht, kreeg Feyenoord zijn beste kans van de eerste helft.

Dybala treurt op de bank na zijn opgelopen blessure - ANP

Na een splijtende pass van Orkun Kökcü besloot Sebastian Szymanski met zijn zwakke rechterbeen uit te halen, terwijl afleggen op Oussama Idrissi een betere keuze zou zijn geweest. De inzet van de Pool rolde naast. Een dure misser zo leek het, na een gegeven penalty voor AS Roma vlak voor de pauze. Wieffer kreeg de bal bij een corner van de bezoekers ongelukkig op zijn arm, waarna de Spaanse arbiter José María Sánchez naar de stip wees. Pellegrini knalde de bal, tot opluchting van de kolkende Kuip, op de paal.

Ludieke actie Feyenoord-fans - ANP