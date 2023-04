Waterpolosters pakken groepswinst wereldbeker na nipte zege op Hongarije

De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun laatste groepsduel in de strijd om de wereldbeker gewonnen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis was vice-wereldkampioen Hongarije met 12-10 (2-2, 4-2, 3-4, 3-3) de baas in Rotterdam en eindigt als groepswinnaar.

Beide landen waren al geplaatst voor het finaletoernooi in juni, dat in de Verenigde Staten wordt gehouden. In 2022 boog Oranje in de halve finales van de WK voor Hongarije en pakte daarna nog brons. Bij de EK nam Nederland twee maanden later revanche in de poulefase.

Pal voor de rust was de marge voor het eerst twee punten (6-4 voor Oranje). Al snel was het 6-6, maar Nederland kwam niet meer op achterstand. Lieke Rogge scoorde vijf keer, waarvan driemaal in het slotkwart.

Acht sterkste landen

De acht sterkste landen ter wereld strijden om de wereldbeker. Het toernooi, dat in 1999 voor het laatst in Nederland werd gehouden, is ook een onderdeel van de voorbereiding op de WK in juli.

Volgende week komen de acht teams nogmaals in actie in Athene, waar nog twee tickets voor het finaletoernooi te vergeven zijn.