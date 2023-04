Zestien maanden na Peng-ophef kunnen proftennissters weer aan de bak in China

Het komend najaar kunnen er weer internationale proftoernooien in het vrouwentennis worden gehouden in China. De WTA, de overkoepelende associatie, heft na zestien maanden de schorsing op die in december 2021 inging na de plotse verdwijning van de Chinese tennisster Peng Shuai.

Peng verdween eind 2021 bijna drie weken van de radar nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. De speelster verklaarde later dat ze thuis was geweest en dat haar geen beperkingen waren opgelegd, maar die uitleg werd door de buitenwacht in twijfel getrokken.

De WTA schrapte daarop de toernooien in China uit bezorgdheid over de veiligheid van de voormalig nummer één van de wereld in het dubbelspel en riep op tot een formeel onderzoek naar de beschuldigingen. Ook wenste de wereldbond een gesprek. Tevergeefs.

'Peng veilig in Peking'

"Ik zie niet in hoe ik onze tennissters kan vragen om in China te spelen als Peng niet vrij mag communiceren en schijnbaar onder druk wordt gezet om haar beschuldiging van aanranding in te trekken", sprak WTA-topman Steve Simon destijds.

Nog altijd is niet aan de verzoeken van de WTA voldaan, maar die zegt inmiddels tot het inzicht te zijn gekomen dat verdere opschorting van de toernooien geen zin heeft. Het gaat bovendien ten koste van de tennissters en toernooien, meent de associatie, die zegt informatie te hebben dat de inmiddels 37-jarige Peng "veilig met haar familie in Peking leeft".

De toernooikalender van 2023 was tot en met september al vastgesteld. De WTA zal op korte termijn de resterende maanden invullen en ook aangeven welke toernooien er dit jaar nog in China worden gehouden.