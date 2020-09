Tot morgenmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Putten

Tussen station Amersfoort Vathorst en Putten is tot zeker morgenmiddag geen treinverkeer mogelijk. Uitgelopen werkzaamheden zijn de oorzaak.

Volgens ProRail kost de vernieuwing van vier wissels meer tijd dan gepland. "We zijn wissels aan het vernieuwen in de bebouwde kom van Nijkerk", vertelt een woordvoerder van de spoorbeheerder aan Omroep Gelderland. "Maar dat valt tegen."

De vertraging zou onder meer komen door defect materieel op een moeilijk bereikbare locatie. "Meestal lukt het dit soort onderhoud op tijd af te ronden, maar in dit geval hadden we een aantal tegenvallers. En dan kost het helaas meer tijd", zegt de woordvoerder. "Als we dit van tevoren hadden geweten, dan hadden we meer tijd ingeruimd voor deze werkzaamheden of ze op een ander moment uitgevoerd."

Bussen ingezet

Er rijden tot morgenmiddag daarom bussen tussen Amersfoort Vathorst, Nijkerk en Putten. De NS laat weten geen problemen te verwachten rondom het busvervoer.

Er is geen advies om een andere route te nemen. "Dat zal op dit traject niet veel tijdwinst opleveren, want die mogelijkheden zijn er niet echt", aldus de woordvoerder van ProRail. De spoorbeheerder raadt reizigers op het traject tussen Amersfoort en Zwolle aan vlak voor vertrek een reisplanner te raadplegen.