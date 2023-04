21-jarige man aangehouden voor groot Defensie-lek in Verenigde Staten

Volgens Garland is hem ongeoorloofde verwijdering van geheime nationale Defensie-informatie ten laste gelegd. In een eerdere persconferentie sprak het Pentagon al van een bewust gepleegd strafbaar feit. Teixeira zal binnen afzienbare tijd voor de rechtbank in Boston moeten verschijnen.

Eerder vanavond schreven Amerikaanse media al over de vermoedelijke persoon achter het lek. De Amerikaanse krant The New York Times identificeerde de 21-jarige als Jack Teixeira. Later op de avond bevestigde de minister van Justitie Garland dat het inderdaad om Teixeira gaat.

De FBI heeft in de staat Massachusetts een verdachte gearresteerd in het onderzoek naar het lekken van geheime Amerikaanse overheidsdocumenten. Het gaat om een 21-jarige man die is verbonden aan de Massachusetts Air National Guard, de luchtdivisie van de nationale garde, die bestaat uit reservisten.

The New York Times sprak onder meer met vier leden van de chatgroep. Zij omschreven Teixeira als leider van de groep die via zijn werk bij de inlichtingendiensten toegang had tot de geheime informatie. De leden zouden uit allerlei verschillende landen afkomstig zijn, waaronder uit Rusland, Oekraïne en andere landen in Europa, Azië en Zuid-Amerika.

Teixeira zou ook de beheerder zijn van een online groep op Discord, dat populair is onder gamers, met ongeveer 20 tot 30 leden. De leden zouden voornamelijk jonge mannen zijn die in de chatgroep spraken over wapens en videogames, en racistische memes uitwisselden, schrijft de Amerikaanse krant The New York Times .

Afgelopen weken werd duidelijk dat op internet geheime stukken rondgingen van zowel het Amerikaanse leger als de inlichtingendiensten van de VS. Het ging om honderden pagina's aan documenten, die kwalificaties hebben als 'geheim' en 'topgeheim'.

Aanvankelijk verschenen de stukken alleen in een besloten chatgroep op Discord. Later verschenen ze ook op Telegram, met name in pro-Russische chatgroepen.

De stukken bevatten onder andere gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne, bijvoorbeeld over de zwakke plekken in de luchtverdediging van het land. Ook was er informatie in te vinden over bondgenoten van de Verenigde Staten. Het gaat om een van de grootste overheidslekken in de VS in jaren.

Eerder vandaag sprak president Biden, die momenteel op werkbezoek in Noord-Ierland is, zijn zorgen uit over het lek. Desondanks zei hij er geen acuut gevaar in te zien.